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В Украине планируют исследовать внедрение 5G

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Украина, Вторник 10 августа 2021 16:07
В Украине планируют исследовать внедрение 5G Фото: в Украине планируют исследовать внедрение 5G (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины проведет исследование 5G-частот в стране. Соответствующее решение одобрил Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Результаты исследования позволяют начать развертывание сетей пятого поколения в диапазоне 700 МГц., поскольку для функционирования этого стандарта связи необходимо провести научно-техническое изучение возможности использования оборудования для обслуживания специальных абонентов совместно с пользователями обычной мобильной связи", - говорится в сообщении.

Указано, что после проведения исследований в Украине будет установлена плата за пользование этим радиочастотным ресурсом.

"5G в Украине позволит разгрузить имеющийся частотный ресурс и избегать проблем со связью, ведь скорость интернета пятого поколения минимум вдвое больше чем 4G", - добавляют в ведомстве.

Напомним, что Кабинет министров Украины отсрочил внедрение 5G в стране из-за недостаточного финансирования работ.

Ранее правительство приняло план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения.

Планировалось, что тендер на выдачу лицензий состоится в декабре 2021 года.

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5G (связь пятого поколения)
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