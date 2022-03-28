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Украина потеряла 565 млрд долларов из-за войны России

Фото: первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В результате полномасштабной войны России Украина сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина, составляет 564,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко в Facebook.

По ее словам, в настоящее время структура потерь следующая:

  • 119 млрд долларов – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тысяч км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты).
  • 112 млрд долларов – потери ВВП в 2022 году.
  • 90,5 млрд долларов – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 тысяч автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек).
  • 80 млрд долларов – потери предприятий и организаций.
  • 54 млрд долларов – потери прямых инвестиций в украинскую экономику.
  • 48 млрд долларов – потери государственного бюджета.

"Каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России", - подчеркнула Свириденко.

Война России против Украины длится тридцать три дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Юлия СвириденкоВойна России против Украины