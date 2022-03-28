Україна втратила 565 млрд доларів через війну Росії

В результаті повномасштабної війни Росії Україна сума одноразових втрат, яких зазнала Україна, становить 564,9 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко в Facebook.
За її словами, в даний час структура втрат наступна:
"Кожен день цифри змінюються і, на жаль, вони ростуть. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і коштом передачі нашій державі заморожених активів Росії", - підкреслила Свириденко.
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