Украина потеряла 565 млрд долларов из-за войны России

В результате полномасштабной войны России Украина сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина, составляет 564,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко в Facebook .

"Каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, в настоящее время структура потерь следующая:

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