Україна втратила 565 млрд доларів через війну Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко в Facebook .

За її словами, в даний час структура втрат наступна:

119 млрд доларів - втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тисяч км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти).

112 млрд доларів - втрати ВВП у 2022 році.

90,5 млрд доларів - втрати цивільного населення (10 млн кв.м житла, 200 тисяч автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб).

80 млрд доларів - втрати підприємств і організацій.

54 млрд доларів - втрати прямих інвестицій в українську економіку.

48 млрд доларів - втрати державного бюджету.

"Кожен день цифри змінюються і, на жаль, вони ростуть. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і коштом передачі нашій державі заморожених активів Росії", - підкреслила Свириденко.