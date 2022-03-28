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Україна втратила 565 млрд доларів через війну Росії

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 14:19
Україна втратила 565 млрд доларів через війну Росії Фото: перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті повномасштабної війни Росії Україна сума одноразових втрат, яких зазнала Україна, становить 564,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко в Facebook.

За її словами, в даний час структура втрат наступна:

  • 119 млрд доларів - втрати інфраструктури (зруйновано та пошкоджено майже 8 тисяч км доріг, десятки залізничних станцій, аеропорти).
  • 112 млрд доларів - втрати ВВП у 2022 році.
  • 90,5 млрд доларів - втрати цивільного населення (10 млн кв.м житла, 200 тисяч автомобілів, продовольче забезпечення 5 млн осіб).
  • 80 млрд доларів - втрати підприємств і організацій.
  • 54 млрд доларів - втрати прямих інвестицій в українську економіку.
  • 48 млрд доларів - втрати державного бюджету.

"Кожен день цифри змінюються і, на жаль, вони ростуть. Саме тому Україна, попри всі перешкоди, буде домагатися стягнення з агресора компенсаційних виплат. Як за судовими рішеннями, так і коштом передачі нашій державі заморожених активів Росії", - підкреслила Свириденко.

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Юлія Свириденко Війна Росії проти України
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