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Украина потеряет минимум треть ВВП из-за войны, – Минфин

Автор: Антон Федорцив

Министр финансов Сергей Марченко поделился прогнозом по экономическим потерям Украины в результате войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью министра Forbes.

Марченко назвал потери от войны колоссальными. По его словам, на 10 областей с боевыми действиями приходится ориентировочно половина ВВП.

"Важнейший участок – Харьков, Киев и Мариуполь, которые вносили очень существенный вклад в ВВП. Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери будут составлять от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов", – заявил Марченко.

По его словам, окончательную оценку потерь можно будет установить только после войны. Пока же бюджетные расходы стали огромными, а доходы – резко снизились.

Напомним, что Украина внесла пункт о репарациях в иск против России в Международный суд ООН.

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