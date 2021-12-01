Украина построит военный завод по изготовлению современных дронов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зелеленский анонсировал строительство военного завода по изготовлению современных дронов. Такой завод в стране появится впервые.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на послание главы государства в Раде.
По его словам, впервые за 30 лет финансирование сектора и обороны безопасности всех программ превысит 320 млрд. гривен. При том, что в 2018 году эта сумма была 191,7 млрд. гривен.
"В рамках этих средств мы впервые запускаем ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине. Впервые за период Независимости государство строит самолеты Ан-178 для своей армии. Начинаем впервые в Украине строить военный завод по изготовлению современных дронов", - заявил Зеленский.
Напомним, как ранее заявлял посол в Турции Василий Боднар, Украина планирует наладить полномасштабное производство боевых беспилотников "Байрактар" для Вооруженных сил и экспорта за границу. Работы по созданию производственных мощностей уже идут.