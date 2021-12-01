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Украина построит военный завод по изготовлению современных дронов, - Зеленский

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Киев, Среда 01 декабря 2021 10:45
Украина построит военный завод по изготовлению современных дронов, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зелеленский анонсировал строительство военного завода по изготовлению современных дронов. Такой завод в стране появится впервые.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на послание главы государства в Раде.

По его словам, впервые за 30 лет финансирование сектора и обороны безопасности всех программ превысит 320 млрд. гривен. При том, что в 2018 году эта сумма была 191,7 млрд. гривен.

"В рамках этих средств мы впервые запускаем ракетную программу, программу восстановления украинского флота, создание кибервойск в Украине. Впервые за период Независимости государство строит самолеты Ан-178 для своей армии. Начинаем впервые в Украине строить военный завод по изготовлению современных дронов", - заявил Зеленский.

Напомним, как ранее заявлял посол в Турции Василий Боднар, Украина планирует наладить полномасштабное производство боевых беспилотников "Байрактар" для Вооруженных сил и экспорта за границу. Работы по созданию производственных мощностей уже идут.

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