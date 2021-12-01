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Україна побудує воєнний завод з виготовлення сучасних дронів, - Зеленський

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Київ, Середа 01 грудня 2021 10:45
Україна побудує воєнний завод з виготовлення сучасних дронів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зелеленський анонсував будівництво воєнний завод з виготовлення сучасних дронів. Такий завод у країні з'явиться вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на послання глави держави до Ради.

За його словами, вперше за 30 років фінансування сектору і оборони безпеки всіх програм перевищить 320 млрд гривень. При тому, що у 2018 році ця сума була 191, 7 млрд гривень.

"В рамках цих коштів ми вперше запускаємо ракетну програму, програму відновлення українського флоту, створення кібервійськ в Україні. Вперше за період Незалежності держава будує літаки Ан-178 для своєї армії. Розпочинаємо вперше в Україні будувати воєнний завод з виготовлення сучасних дронів", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, як раніше заявляв посол в Туреччині Василь Боднар, Україна планує налагодити повномасштабне виробництво бойових безпілотників "Байрактар" для Збройних сил та експорту за кордон. Роботи зі створення виробничих потужностей вже йдуть.

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