Украина построит в Турции посольство за более чем 125 млн гривен

"Кабмин выделил 125,79 млн грн на строительство комплекса Посольства Украины в Турции. Принято с технико-юридическими правками", - написал нардеп.

Согласно распоряжению, правительство одобрило предложение МИД относительно строительства в 2021-2022 годах комплекса посольства Украины в Анкаре, что будет стоить 125 790 гривен.

В соответствии с проектно-сметной документацией планируется строительство трехэтажного здания посольства, которое будет полностью удовлетворять потребности учреждения и граждан Украины.

Кроме того, будет построен комплекс из административного и жилого дома общей площадью 67,63 2 кв. м. Отдельно на земельном участке планируют построить резиденцию для посла.