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Украина построит большой флот до 2035 года, - Зеленский

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что власть работает над решением вопроса разблокирования Черноморского и Азовского побережья. Украина планирует построить большой флот до 2035 года.

Об этом он сказал в интервью журналистам, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

По его словам, Украина планирует построить профессиональный мощный флот, способный давать отпор любому.

"Есть задача до 2035-го года построить большой флот. Это достаточно долго, но результаты первого этапа наглядно мы с вами сможем увидеть уже 24 августа этого года", - сообщил он.

Зеленский заявил, что власти готовятся к разблокированию Черноморского региона.

Напомним, Украина сделала заявление из-за намерений России разместить ядерное оружие в Крыму.

Отметим, российские истребители перехватили самолет США над Черным морем.

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