Украина поставила вопрос закрытия морских портов США для российских судов

Также по его словам, темой переговоров стали системные меры поддержки Украины в борьбе с агрессором.

Одним из ключевых вопросов была, по словам министра, поставка Украине летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи. Оно будет увеличиваться, и для этого прорабатываются новые маршруты поставки из США через европейские страны в Украину.

"В очень короткое время нам удалось договориться с западными соседями о максимальном упрощении процедур прохода грузовиков и поездов через границы в Украину. Однако нужно понимать, что помощь наших партнеров сейчас происходит в очень опасных условиях", - отметил глава МИУ.

Угрозы страны-агрессора по поводу поставок технической и гуманитарной помощи ставят на первый план полное закрытие неба над Украиной. Неадекватные действия страны агрессора и постоянное пренебрежение всеми международными правилами и нормами делают это вопросом защиты не только Украины, но и граждан стран НАТО.

Пит Буттиджедж подтвердил готовность США максимально помогать с восстановлением украинской инфраструктуры после войны и деоккупации украинских территорий.

"Украинскую инфраструктуру целенаправленно уничтожают. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров дорог и железных дорог, гражданских и военных аэропортах. Сейчас оккупационные войска уже начали стрелять и по украинским портам. Мы ежедневно фиксируем все преступления — и ущерб, который они наносят", - отметил Кубраков.