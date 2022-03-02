Україна поставила питання закриття морських портів США для російських суден

Також за його словами, темою перемовин стали системні заходи підтримки України в боротьбі з агресором.

Одним з ключових питань було, за словами міністра, постачання Україні летального озброєння, медичних засобів та гуманітарної допомоги. Воно буде збільшуватися, і для цього пропрацьовуються нові маршрути постачання з США через європейські країни до України.

"У дуже короткий час нам вдалось домовитися із західними сусідами про максимальне спрощення процедур проходу вантажівок та потягів через кордони до України. Однак потрібно розуміти, що допомога наших партнерів наразі відбувається у дуже небезпечних умовах", - зазначив очільник МІУ.

Погрози країни-агресора щодо постачання технічної і гуманітарної допомоги ставлять на перший план повне закриття неба над Україною. Неадекватні дії країни агресора та постійне нехтування всіма міжнародними правилами та нормами роблять це питанням захисту не лише України, але і громадян країн НАТО.

Піт Буттіджедж підтвердив готовність США максимально допомагати з відновленням української інфраструктури після завершення війни та деокупації українських територій.

"Українську інфраструктуру цілеспрямовано знищують. Йдеться про десятки мостів, сотні кілометрів доріг та залізниці, цивільні та військові аеропорти. Наразі окупаційні війська вже почали стріляти і по українських портах. Ми щодня фіксуємо усі злочини - і збитки, які вони завдають", - зазначив Кубраков.