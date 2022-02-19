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Украина может попросить Турцию закрыть проливы Черного моря для РФ: названо условие

Автор: Мария Кучерявец

Украина, согласно Конвенции Монтре, может обратиться к Турции с запросом о закрытии проливов для РФ в Черном море. Это может произойти непосредственно в случае дальнейшего российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Турции Василия Боднаря в интервью Укринформу.

"Если бы возникла такая ситуация, что российская сторона приняла решение о нападении на Украину, тогда это создает другие условия для применения положений Конвенции, решения о закрытии или ограничении прохода проливов. Тогда мы имеем право на основании этой конвенции обращаться с просьбой к Турции, чтобы проливы закрыть и не позволить таким образом дополнительным силам РФ зайти в Черное море", - сказал Боднар.

Посол отметил, что конвенция Монтре дает Турции обеспечить свой суверенитет над проливами в особый период, или в случаях, предусмотренных конвенцией.

Тогда Турция сама принимает решения, какие корабли пускать, а какие нет. Оснований закрывать проливы у страны нет, по крайней мере сейчас. Для черноморских государств ограничений по проходу проливов нет, для нечерноморских есть ограничения по времени пребывания и тоннажа. Есть особенности по подводному флоту", - добавил Боднар.

Напомним, недавно Россия объявила большие районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для плавания на период с 13 по 19 февраля якобы в связи с проведением военных "учений".

После чего, МИД Украины выразил решительный протест России.

Позже Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря.

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Черное мореТурцияВторжение России в Украину