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Украина поприветствовала возвращение США в Совет ООН по правам человека

Автор: Лера Полищук

Украина поприветствовала решение Соединенных Штатов в Совет ООН по правам человека. Министерство иностранных дел Украины надеется на сотрудничество с США в рамках органа.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Украина приветствует решение Соединенных Штатов возобновить работу с Советом ООН по правам человека. Как член Совета ООН по правам человека, Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире", - написал он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты возвращаются в Совет ООН по правам человека.

По его словам, администрация президента Джо Байдена признает несовершенство Совета ООН по правам человека и необходимость реформы этого органа.

Однако, по его словам, выход Соединенных Штатов не способствовал значительным изменениям, а вместо этого создал вакуум, который страны с авторитарными программами использовали в своих интересах.

Напомним, США вышли из состава Совета в 2018 году. Такое решение принял 45-й президент Дональд Трамп.

Представители администрации Трампа не раз критиковали Совет ООН по правам человека за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

Ранее сообщалось, что Байден своим указом остановил выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, Байден также планирует направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. В документе будет прописан путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах.

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