RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна привітала повернення США до Ради ООН з прав людини

Автор: Лера Полищук

Україна привітала рішення Сполучених Штатів в Раду ООН з прав людини. Міністерство закордонних справ України сподівається на співпрацю з США в рамках органу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Популярні новини
Аваков: коли заборонили "канали Медведчука", почалося звільнення Донбасу і Криму 05 лютого 2021
Зеленський: ми нікому не дамо приватизувати російську мову 05 лютого 2021
Глава партії Меркель: справа Навального - не підстава для скасування "Північного потоку-2" 05 лютого 2021
Проект про примусове відселення росіян не суперечить праву ЄС, - комітет ВР 05 лютого 2021
Рада знову хоче змінити закон про держслужбу: що пропонується 05 лютого 2021
В Україні створять Центр протидії дезінформації 06 лютого 2021
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу" 08 лютого 2021
В Україні повернуть "червону" зону карантину: хто туди потрапить і чому 05 лютого 2021
Данілов про санкції проти трьох каналів: скасувати вже неможливо 05 лютого 2021
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021

"Україна вітає рішення Сполучених Штатів відновити роботу з Радою ООН з прав людини. Як член Ради ООН з прав людини, Україна сподівається на тісну співпрацю з США для просування демократії, прав людини і рівності в усьому світі", - написав він.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Сполучені Штати повертаються до Ради ООН з прав людини.

За його словами, адміністрація президента Джо Байдена визнає недосконалість Ради ООН з прав людини та необхідність реформи цього органу.

Однак, за його словами, вихід Сполучених Штатів не сприяв значним змінам, а натомість створив вакуум, який країни з авторитарними програмами використовували у своїх інтересах.

Нагадаємо, США вийшли зі складу Ради у 2018 році. Таке рішення прийняв 45-й президент Дональд Трамп.

Представники адміністрації Трампа не раз критикували Рада ООН з прав людини за "упередженість" стосовно Ізраїлю, а також негативно висловлювалися у зв'язку з тим, що членами ради є Венесуела, Китай і Куба.

Раніше повідомлялося, що Байден своїм указом зупинив вихід Сполучених Штатів з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Крім того, Байден також планує направити в Конгрес масштабний імміграційний план. У документі буде прописаний шлях до громадянства для мільйонів іммігрантів без документів, які зараз знаходяться в Сполучених Штатах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ООНМЗССполучені Штати АмерикиДмитро Кулеба
Читайте також
У США вперше від COVID-19 помер конгресмен
Суд ООН завершить справу MH17 не раніше кінця 2023 року, - МЗС
Прогноз погоди