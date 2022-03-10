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Украина с пониманием примет капитуляцию России, – Резников передал "привет" оккупантам

Новина українською →
Киев, Четверг 10 марта 2022 18:08
Украина с пониманием примет капитуляцию России, – Резников передал "привет" оккупантам Фото: Денис Монастырский и Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Алексей Резников ярко обратился к российским военным на территории Украины и военно-политическому руководству РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль министра обороны в Facebook.

Резников рассказал, что все высшее руководство Украины во главе с главой государства работают на своих местах. Следовательно, российским властям очень досадно.

"Я настойчиво советую каждому российскому солдату проследовать прямиком за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России", – написал министр.

К слову, украинская разведка обнаружила трех командиров "кадыровцев" в Украине и уже ликвидировала одного.

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