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Украина поможет тушить пожары в Греции. Зеленский дал поручение

Автор: Артур Родивилов

Украина поможет тушить масштабные пожары в Греции. Президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.

Правительству поручено отправить украинских пожарных с необходимым оборудованием.

"В пятницу Кабинет министров должен принять решение об отправке 100 наших опытных пожарных с необходимым оборудованием на помощь", - говорится в сообщении.

27 июля в Греции вспыхнули лесные пожары. Температура в отдельных регионах страны достигает отметки 45 градусов.

Впрочем, масштабные пожары бушуют не только в Греции, но и в Турции, Италии и Албании. Группа реагирования на стихийные бедствия ЕС обещает прислать пожарных и самолеты всем странами, которые сейчас борются с лесными пожарами.

Отметим, информации о пострадавших в результате лесных пожаров в Греции украинцев нет.

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пожарГреция