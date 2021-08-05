Украина поможет тушить пожары в Греции. Зеленский дал поручение

Украина поможет тушить масштабные пожары в Греции. Президент Владимир Зеленский дал поручение Кабмину.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Украины.
Правительству поручено отправить украинских пожарных с необходимым оборудованием.
"В пятницу Кабинет министров должен принять решение об отправке 100 наших опытных пожарных с необходимым оборудованием на помощь", - говорится в сообщении.
27 июля в Греции вспыхнули лесные пожары. Температура в отдельных регионах страны достигает отметки 45 градусов.
Впрочем, масштабные пожары бушуют не только в Греции, но и в Турции, Италии и Албании. Группа реагирования на стихийные бедствия ЕС обещает прислать пожарных и самолеты всем странами, которые сейчас борются с лесными пожарами.
Отметим, информации о пострадавших в результате лесных пожаров в Греции украинцев нет.