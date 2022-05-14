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Украина может помочь ЕС избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, - ДТЭК

Фото: Украина может помочь ЕС избавиться от зависимости от российских энергоресурсов (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Украина в течение года может кратно увеличить поставки электроэнергии в Европу и помочь странам Европейского союза уйти от зависимости от российских энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Россия использует энергетические ресурсы, как оружие для шантажа большей части мира. Отрезание России основного источника финансирования и закупка энергии в Украине - не только сократит финансирование российских военных, но и поможет восстановить мирную страну, которая имеет европейские ценности и будет способствовать долгосрочной энергетической безопасности Европы", - написал Тимченко.

По его словам, Украина уже имеет возможность экспортировать в ЕС до 1,5 ГВт электроэнергии. По оценкам компании, потенциально поставки могут увеличиться до 3-4 ГВт в течение года.

Также Украина может предложить ЕС свою газовую инфраструктуру и потенциал для роста добычи природного газа.

После Норвегии Украина владеет самыми большими газовыми залежами в Европе и добывала почти 20 млрд кубометров газа в год до войны, отметил Тимченко. По оценкам ДТЭК эта цифра вырастет на треть в течение следующих трех лет.

"Но для полной интеграции нашей страны в Европу понадобится что-то вроде "украинского плана Маршалла", направленного на восстановление Украины с учетом долгосрочной экономической стабильности, и энергетика должна быть одним из ее приоритетов. Это будет выгодно не только Украине, но и всей Европе", - резюмировал глава ДТЭК.

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