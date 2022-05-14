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Україна може допомогти ЄС позбутися залежності від російських енергоресурсів, - ДТЕК

Фото: Україна може допомогти ЄС позбутися залежності від російських енергоресурсів (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Україна протягом року може кратно збільшити поставки електроенергії в Європу і допомогти країнам Європейського Союзу позбутися залежності від російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

"Росія використовує енергетичні ресурси, як зброю для шантажу більшої частини світу. Відрізання Росії основного джерела фінансування і закупівля енергії в Україні - не тільки скоротить фінансування російських військових, а й допоможе відновити мирну країну, яка має європейські цінності і сприятиме довгостроковій енергетичній безпеці Європи", - написав Тимченко.

За його словами, Україна вже має можливість експортувати в ЄС до 1,5 ГВт електроенергії. За оцінками компанії, потенційно поставки можуть збільшитися до 3-4 ГВт протягом року.

Також Україна може запропонувати ЄС свою газову інфраструктуру і потенціал для зростання видобутку природного газу.

Після Норвегії Україна володіє найбільшими газовими покладами в Європі і видобувала майже 20 млрд кубометрів газу на рік до війни, зазначив Тимченко. За оцінками ДТЕК ця цифра зросте на третину протягом наступних трьох років.

"Але для повної інтеграції нашої країни в Європу знадобиться щось на зразок "українського плану Маршалла", спрямованого на відновлення України з урахуванням довгострокової економічної стабільності, і енергетика повинна бути одним з її пріоритетів. Це буде вигідно не тільки Україні, але і всій Європі", - резюмував глава ДТЕК.

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