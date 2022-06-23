Украина может помочь ЕС избавиться от энергетической зависимости от России, - ДТЭК

"Сейчас самым актуальным вопросом - как избавиться от зависимости от российских энергоносителей и как Европе оторваться от такого ненадежного партнера. Украина является частью этого решения", - отметил глава ДТЭК.

Тимченко подчеркнул, что Украина имеет огромные возможности для развития возобновляемых источников, которые могли бы экспортироваться в ЕС, что полностью соответствует политике ЕС по чистой энергии и декарбонизации.

"Геополитический мировой порядок изменился 24 февраля, что стало концом европейской энергетической наивности. Я считаю, что теперь все понимают, что было ошибкой считать геополитику и энергетику разными сферами. ЕС, Украина - мы все живем в новой реальности", - отметил глава ДТЭК.

Напомним, 16 марта 2022 года Украина присоединилась к единой энергосети страны ЕС. По оценкам экспертов, в перспективе Украина может экспортировать в ЕС с 7,7 ГВт электроэнергии, что позволит заместить до 20 млрд м3 российского газа.

Сейчас экспорт электроэнергии в Европу осуществляет компания ДТЭК Рината Ахметова, что обеспечивает поступление в Украину валютной выручки.