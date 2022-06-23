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Україна може допомогти ЄС позбавитися енергетичної залежності від Росії, - ДТЕК

Фото: Україна може допомогти ЄС позбавитися енергетичної залежності від Росії (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Експорт електроенергії з України допоможе Європейському союзу позбавитися енергетичної залежності від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в Брюсселі на форумі Power Summit 2022.

"Зараз найактуальнішим питанням - як позбутися залежності від російських енергоносіїв і як Європі відірватися від такого ненадійного партнера. Україна є частиною цього рішення", - зазначив глава ДТЕК.

Тімченко наголосив, що Україна має величезні можливості для розвитку відновлюваних джерел, які могли б експортуватися до ЄС, що повністю відповідає політиці ЄС щодо чистої енергії та декарбонізації.

"Геополітичний світовий порядок змінився 24 лютого, що стало кінцем європейської енергетичної наївності. Я вважаю, що тепер усі розуміють, що було помилкою вважати геополітику та енергетику різними сферами. ЄС, Україна - ми всі живемо в новій реальності", - зазначив глава ДТЕК.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року Україна приєдналася до єдиної енергомережі країні ЄС. За оцінками експертів, в перспективі Україна може експортувати до ЄС до 7,7 ГВт електроенергії, що дозволить замістити до 20 млрд м3 російського газу.

Наразі експорт електроенергії в Європу здійснює компанія ДТЕК Ріната Ахметова, що забезпечує надходження в Україну валютної виручки.

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