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Украина получит вакцины от COVID-19 через две недели, - Минздрав

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 09:16
Украина получит вакцины от COVID-19 через две недели, - Минздрав
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина получит первую партию вакцин от коронавируса через две недели. Вакцины будут предоставлены Украине в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

По его словам, сейчас подтверждено получение Украиной 117 тысяч доз вакцин производства Pfizer и BionTech.

"Украина начнет вакцинацию в феврале. А значит, через две недели получит вакцины. Наша страна вошла в перечень стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в пределах первой волны распределения", - заявил Иващенко.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в рамках инициативы COVAX Украина рассчитывает получить от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca.

Также сообщалось, что вакцинация от COVID для украинцев будет бесплатной.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не находится в приоритете тех стран, которые получат вакцины от COVID-19. По его словам, сейчас Украина "стоит с протянутой рукой" для получения вакцины.

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Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украинывакцина от коронавируса

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