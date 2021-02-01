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Україна отримає вакцини від COVID-19 через два тижні, - МОЗ

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 09:16
Україна отримає вакцини від COVID-19 через два тижні, - МОЗ
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу через два тижні. Вакцини будуть надані Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко.

За його словами, зараз підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer і BionTech.

"Україна почне вакцинацію в лютому. А значить, через два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу", - заявив Іващенко.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що в рамках ініціативи COVAX Україна розраховує отримати від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцини компанії AstraZeneca.

Також повідомлялося, що вакцинація від COVID для українців буде безкоштовною.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не знаходиться в пріоритеті тих країн, які отримають вакцини від COVID-19. За його словами, зараз Україна стоїть з простягнутою рукою" для одержання вакцини.

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