Украина может получить транш на 5 млрд евро от ЕС уже на этой неделе, - Шмигаль

Украина ожидает получения 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в виде долгосрочных кредитов на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля по результатам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"На этой неделе мы ожидаем очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона", - рассказал он.
Кроме того, по словам Шмыгаля, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.
"В то же время мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", - добавил глава правительства.
Как сообщалось, все страны-участники Европейского союза, кроме Венгрии, согласились предоставить гарантии еще на 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.
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