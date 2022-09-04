Украина может получить транш на 5 млрд евро от ЕС уже на этой неделе, - Шмигаль

Украина ожидает получения 5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в виде долгосрочных кредитов на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля по результатам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"На этой неделе мы ожидаем очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 5 млрд евро. Это поможет обеспечить устойчивость нашей экономики, поддержку армии и прохождение отопительного сезона", - рассказал он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T.

"В то же время мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", - добавил глава правительства.