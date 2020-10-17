Украина получит тесты для определения коронавируса сразу на месте, - Минздрав

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

На следующей неделе Украина может получить новые экспресс-тесты на антиген для определения коронавируса. Эти тесты позволяют получить достоверный результат прямо на месте без специального оборудования.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

По словам Ляшко, эти тесты были признаны Всемирной организацией здравоохранения и рекомендованы для массового тестирования населения.

"Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатны для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой", - отметил он.

Как пояснил санитарный врач, результат этого теста можно получить уже через 15-30 минут, а его достоверность такая же, как и в ПЦР-теста.

Напомним, также Министерство здравоохранения заказало в Академии медицинских наук многокомпонентные ПЦР-тесты. Эти тесты, кроме коронавируса, смогут определить еще несколько болезней, в том числе грипп.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 6410 новых случаев коронавируса. За сутки лабораторные центры провели более 36 тысяч ПЦР-исследований.