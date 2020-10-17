ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина получит тесты для определения коронавируса сразу на месте, - Минздрав

Киев, Суббота 17 октября 2020 17:18
Украина получит тесты для определения коронавируса сразу на месте, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На следующей неделе Украина может получить новые экспресс-тесты на антиген для определения коронавируса. Эти тесты позволяют получить достоверный результат прямо на месте без специального оборудования.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

По словам Ляшко, эти тесты были признаны Всемирной организацией здравоохранения и рекомендованы для массового тестирования населения.

"Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатны для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой", - отметил он.

Как пояснил санитарный врач, результат этого теста можно получить уже через 15-30 минут, а его достоверность такая же, как и в ПЦР-теста.

Напомним, также Министерство здравоохранения заказало в Академии медицинских наук многокомпонентные ПЦР-тесты. Эти тесты, кроме коронавируса, смогут определить еще несколько болезней, в том числе грипп.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 6410 новых случаев коронавируса. За сутки лабораторные центры провели более 36 тысяч ПЦР-исследований.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраинытестыВиктор ЛяшкоКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь