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Украина получит рекордный транш безвозвратной помощи от Запада

Фото: правительство получит 4,5 млрд долларов помощи от Запада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил привлечение гранта на 4,5 млрд долларов от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. Безвозвратная поддержка направлена на финансирование Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 19 июля 2022 г. № 613-р.

Распоряжением поручено Министерству социальной политики, Министерству здравоохранения, Министерству образования и науки, Пенсионному фонду Украины, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить выполнение предусмотренного соглашением Плана экологических и социальных обязательств (ESCP)

Международная ассоциация развития действует как администратор Целевого фонда многих доноров по софинансированию Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Как сообщало РБК-Украина, в июле Украина получила очередной грант от правительства США на сумму 1,7 млрд долларов. Средства предоставлены через механизм целевого фонда Всемирного банка и будут направлены в государственный бюджет.

Напомним, Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. В частности, в июне 967,4 млн долларов поступили от Всемирного банка, 779,0 млн долларов - от правительства Канады, 479,4 млн долларов - от Агентства по международному сотрудничеству Японии.

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Кабинет Министров УкраиныСоединенные Штаты Америки