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Украина получит ракетные системы ограниченной дальности, - экс-посол США в РФ

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Вашингтон, Вторник 31 мая 2022 01:13
Украина получит ракетные системы ограниченной дальности, - экс-посол США в РФ Майкл Макфол (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

ВСУ получат американские ракетные системы залпового огня, но такой дальности, которая не позволит наносить удары вглубь России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тwitter Майкла Макфола.

"Уточняющие комментарии от администрации президента США. Украина получит новые партии высокоточных ракет с большей дальностью, чем есть сегодня на вооружении украинских военных, но с их помощью нельзя будет нанести удар вглубь России", - сообщил Макфол.

Напомним, как недавно сообщило издание The Washington Post, Соединенные Штаты одобрили передачу Украине систем MLRS и официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

После чего президент Владимир Зеленский заявил об ожиданиях "хороших новостей" по поставкам необходимого оружия Украине уже на следующей неделе.

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