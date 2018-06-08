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Украина и МВФ пока не нашли решения в вопросе цены на газ для населения, - Гройсман

НовостиПолитика    08.06.2018 - 21:37
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявил, что вопрос цены на газ является "сложным"

Требование Международного валютного фонда (МВФ) о повышении цены на газ для населения остается, Украина и МВФ находятся в поиске решения. Об этом сегодня, 8 июня, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "112 Украина".

"Что касается нашего сотрудничества и еще ряда сложных вопросов, в частности это вопрос цены газа - пока по нему нет решения", - отметил Гройсман.

Гройсман заверил, что для него ключевое значение имеет уровень цены на для населения.

"Поэтому мы ищем правильный подход для того, чтобы любые изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты тем, кто имеет небольшие доходы. Это для меня является принципиально важным, поэтому мы в постоянном поиске", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее директор пресс-офиса  МВФ Джерри Райс заявил, что МВФ будет оценивать принятый Верховной радой Украины закон о создании Высшего антикоррупционного суда. 

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Теги публикации: Владимир Гройсман  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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