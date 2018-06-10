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Україна може отримати п’ятий транш МВФ до осені

НовиниЕкономіка    10.06.2018 - 04:55
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/Press office NBU)
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/Press office NBU)

Голова Нацбанку нагадав про зобов’язання, які має виконати Україна

Україна очікує отримання п’ятого траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) до осені 2018 року. Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій у інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

"Четвертий перегляд програми і отримання п'ятого траншу МВФ ми очікуємо до осені", - сказав Смолій.

Він нагадав, що Україна брала на себе певні зобов'язання.

"Понад рік ми чекаємо перегляду з низки причин. Перша - формування ціни на газ за принципом імпортного паритету. Під це зобов'язання фінансування вже надійшло. Але ми його досі не виконали", - зазначив глава Нацбанку.

Смолій додав, що навесні у Вашингтоні голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв представив МВФ іншу концепцію газового ринку, яку зрештою визнали прийнятною для продовження переговорів.

"Нафтогаз" запропонував МВФ варіант, за яким по ринковій ціні газ відпускатиметься споживачам, населенню і промисловості, але уряд буде компенсувати витрати тим громадянам, які не спроможні заплатити повну вартість... та запропонував зменшити норму споживання газу", - нагадав він.

Нагадаємо, за слів прем’єра Володимира Гройсмана, вимога МВФ про підвищення ціни на газ для населення залишається і Україна та фонд досі перебувають у пошуку рішення.

 

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Теги публікації: Національний банк України, МВФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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