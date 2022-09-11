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Когда Украина получит последний транш ЕС на 3 млрд евро: ответ Шмыгаля

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Киев, Воскресенье 11 сентября 2022 00:20
Когда Украина получит последний транш ЕС на 3 млрд евро: ответ Шмыгаля Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз должен предоставить Украине транш на 3 млрд евро в октябре 2022 года. Это последняя часть обещанной помощи, остаток по которой составляет 8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, с Европейской комиссией постоянно обсуждается вклад ЕС в поддержку Украины.

"Мы сейчас буквально до конца этого месяца ожидаем 5 млрд евро макрофинансовой помощи, это кредит. И также вторая часть этого 8 млрд транша - 3 млрд евро в октябре, которые будут предоставлены Украине в виде грантовой поддержки", - отметил Шмыгаль.

По его словам, для быстрого восстановления нужна сумма около 17 млрд долларов. Премьер также подчеркнул, что украинская сторона отчитывается за каждый потраченный доллар и евро. Но на сегодня общий ущерб от российского вторжения оценивается в 340 млрд долларов.

Напомним, вчера стало известно, что страны Европейского союза согласовали предоставление Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Кроме того, недавно Шмыгаль заявил, что уже начал проводить политические консультации по макрофинансовой поддержке на 2023 год. И Украине необходима помощь в размере 12 млрд евро в следующем году.

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