Когда Украина получит последний транш ЕС на 3 млрд евро: ответ Шмыгаля

Европейский союз должен предоставить Украине транш на 3 млрд евро в октябре 2022 года. Это последняя часть обещанной помощи, остаток по которой составляет 8 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, с Европейской комиссией постоянно обсуждается вклад ЕС в поддержку Украины.

"Мы сейчас буквально до конца этого месяца ожидаем 5 млрд евро макрофинансовой помощи, это кредит. И также вторая часть этого 8 млрд транша - 3 млрд евро в октябре, которые будут предоставлены Украине в виде грантовой поддержки", - отметил Шмыгаль.

По его словам, для быстрого восстановления нужна сумма около 17 млрд долларов. Премьер также подчеркнул, что украинская сторона отчитывается за каждый потраченный доллар и евро. Но на сегодня общий ущерб от российского вторжения оценивается в 340 млрд долларов.