Украина ожидает получить от ЕС еще 3 млрд евро макрофина до конца года
Украина ожидает получить еще 3 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского союза до конца этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
Во время заседания правительства Шмыгаль поблагодарил Еврокомиссию за разблокирование макрофина и выделение Украине первого транша в размере 5 млрд евро. По словам премьера, вторую часть, 3 млрд евро, ЕС может выделить до конца этого года.
Глава правительства отметил, что начал проводить политические консультации по макрофинансовой поддержке на 2023 год. Украине необходима финансовая помощь в размере 12 млрд евро в следующем году.
"Это позволит покрыть дефицит нашего бюджета и обеспечить стабильность экономики", - объяснил премьер.
Напомним, сегодня Еврокомиссии объявила о выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.
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