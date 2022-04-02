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Україна може отримати близько 400 млрд доларів заарештованих активів РФ, - ОПУ

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Київ, Субота 02 квітня 2022 13:48
Україна може отримати близько 400 млрд доларів заарештованих активів РФ, - ОПУ Фото: Олег Устенко (twitter.com/focusua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна очікує отримати близько 400 млрд доларів контрибуцій і репарацій від Росії для післявоєнного відновлення. Ці кошти можуть бути вилучені з заарештованих і заморожених активів Центробанку РФ і оточення Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента з економічних питань Олега Устенка під час телемарафону.

"Зараз ми можемо говорити про суму, яку Україна може отримати, між 400 і 500 млрд доларів, тобто ми говоримо про 2-2, 5 наших річних валових внутрішніх продуктів. Але все одно цього буде недостатньо, тому пошук додаткових коштів постійно триває. Ми розуміємо, що багато інвесторів підтвердили, що вони будуть заходити в Україну, але треба розраховувати на контрибуції і репарації, які ми будемо отримувати від Російської Федерації", - заявив Устенко.

Він пояснив, що в якості контрибуцій і репарацій можуть бути вилучені активи російського Центробанку на суму 300 млрд доларів, які були заарештовані західними країнами. Також ще 100 млрд доларів можна отримати із заморожених коштів російських олігархів з оточення Путіна.

Крім того, Україна очікує фінансову допомогу від міжнародних партнерів і міжнародних інститутів.

Нагадаємо, до санкцій проти Росії приєднався Люксембург, який заморозив активи РФ на 2,5 млрд євро.

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