Люксембург заморозил активы России на 2,5 млрд евро

В рамках санкций ЕС против Российской Федерации, Люксембург заморозил активы страны-оккупанта. Сумма активов составляет 2,5 млрд евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства финансов Люксембурга.

"Министр Юрико Бакес проинформировала парламент о состоянии процесса реализации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодня операторы в Люксембурге заморозили активы на сумму 2,5 млрд евро", - пишет пресс-служба министерства.

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