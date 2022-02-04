Украина получит хотя бы одну медаль, – олимпийский чемпион дал оптимистический прогноз на зимние Игры-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир UA: Первый.

"Думаю, из-за нашего бекграунда, когда действительно некоторые спортсмены очень неожиданно показывали высокий результат, все же хотя бы одна медаль будет, дай Бог. Будет сложно, это понимаю. Вы знаете, какая сейчас вообще ситуация в середине олимпийской деревни, много больных спортсменов ", – сказал Беленюк.

"Дай Бог, во-первых, чтобы все смогли проявить себя и выйти на старт. Во-вторых, дай Бог удачи, чтобы свою олимпийскую мечту спортсмены смогли реализовать" - добавил олимпийский чемпион по борьбе.