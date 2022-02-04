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Україна здобуде хоча б одну медаль, – олімпійський чемпіон дав оптимістичний прогноз на зимові Ігри-2022

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 16:18
Україна здобуде хоча б одну медаль, – олімпійський чемпіон дав оптимістичний прогноз на зимові Ігри-2022 Фото: Жан Беленюк (facebook.com/zhanbeleniuk)
Автор: Андрій Вирва

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк дав свій прогноз на зимову Олімпіаду в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір UA: Перший.

"Думаю, через наш бекграунд, коли дійсно деякі спортсмени дуже несподівано показували високий результат, все ж таки хоча б одна медаль буде, дай Боже. Буде складно, це розумію. Ви знаєте, яка зараз взагалі ситуація у середині олімпійського селища, багато хворих спортсменів", – сказав Беленюк.

"Дай Боже, по-перше, щоб усі змогли себе проявити та вийти на старт. По-друге, дай Бог удачі, щоби свою олімпійську мрію спортсмени змогли реалізувати" – додав олімпійський чемпіон з боротьби.

Нагадаємо, що Україна взяла участь в церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор в Пекіні.

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Олімпіада Жан Беленюк
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