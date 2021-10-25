Украина получит оборудование для эффективного хранения вакцин от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства США в контексте пандемии COVID-19 начинает обновление холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин. При поддержке USAID оборудование получат 3100 пунктов прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

Оборудование включает:

5643 термоконтейнера;

8100 термосумок;

197 730 хладоэлементов;

27 486 устройств температурного мониторинга.

Первая партия оборудования была доставлена 30 сентября и включает 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до +8.

Чем нам поможет это оборудование

В дальнейшем это оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.