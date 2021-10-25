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Украина получит оборудование для эффективного хранения вакцин от COVID-19

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 10:05
Украина получит оборудование для эффективного хранения вакцин от COVID-19 Фото: Украина получит холодовое оборудование стоимостью 2,8 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины в партнерстве с ЮНИСЕФ и при финансовой поддержке правительства США в контексте пандемии COVID-19 начинает обновление холодового оборудования для транспортировки и временного хранения вакцин. При поддержке USAID оборудование получат 3100 пунктов прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Оборудование включает:

  • 5643 термоконтейнера;

  • 8100 термосумок;

  • 197 730 хладоэлементов;

  • 27 486 устройств температурного мониторинга.

Первая партия оборудования была доставлена 30 сентября и включает 2700 термосумок, в которых вакцины от COVID-19 могут храниться при температурах от +2 до +8.

Чем нам поможет это оборудование

В дальнейшем это оборудование можно будет использовать для транспортировки и хранения вакцин, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок.

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