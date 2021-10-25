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Україна отримає обладнання для ефективного зберігання вакцин від COVID-19

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 10:05
Україна отримає обладнання для ефективного зберігання вакцин від COVID-19 Фото: Україна отримає холодове обладнання вартістю 2,8 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров’я України у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії COVID-19 розпочинає оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин. За підтримки USAID обладнання отримають 3100 пунктів щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Обладнання включає:

  • 5643 термоконтейнери;

  • 8100 термосумок;

  • 197 730 холодоелементів;

  • 27 486 пристроїв температурного моніторингу.

Перша партія обладнання була доставлена 30 вересня і включає 2700 термосумок, у яких вакцини від COVID-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8.

Чим нам допоможе це обладнення

Надалі це обладнання також можна буде використовувати для транспортування і зберігання вакцин, передбачених національним календарем профілактичних щеплень.

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