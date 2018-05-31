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Україна може отримати нову програму МВФ не раніше 2020 року, - Смолій

НовиниФінанси    31.05.2018 - 12:45
Фото: Яків Смолій (НБУ)
Фото: Яків Смолій (НБУ)

Фонд не розглядає надання фінансування у період виборів

Україна може розраховувати на нову програму з Міжнародним валютним фондом не раніше 2020 року. Про це сьогодні журналістам повідомив голова Національного банку України Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це пов'язано з майбутніми президентськими і парламентськими виборами в Україні.

"У період виборів МВФ нових програм не розглядає. Тому, в наступному році нам не варто чекати нової програми. Я думаю, що це може бути 2020 рік, якщо буде така потреба", - сказав Смолій.

Голова Нацбанку також зазначив, що нова програма може продублювати ті умови, які Україна не виконала в рамках діючої програми. Смолій також підкреслив, що виконання нинішніх умов важливо не для отримання траншів МВФ, а для подальшого економічного зростання країни взагалі.

"Без цих реформ неможливий подальший економічний ріст", - сказав глава Нацбанку.

Нагадаємо, раніше в Нацбанку заявили, що НБУ поки не має наміру змінювати прогнози щодо отримання Україною чергового траншу від Міжнародного валютного фонду.

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Теги публікації: МВФ, Транш, фінанси  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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