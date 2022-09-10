UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит льготный кредит на 530 млн долларов от МБРР: на что пойдут деньги

Фото: Украина получит кредит на 530 млн долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о привлечении дополнительного финансирования в размере 530 млн долларов в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минифину.

По данным пресс-службы, кредит будет предоставлен на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании. Срок погашения кредита-19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка - 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть займа).

"Средства будут направлены на оплату труда работников бюджетной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПО, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и тому подобное", - говорится в сообщении.

Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" внедряется с июня 2022 года. Общий объем привлеченных средств составляет 7,3 млрд долларов. Цель данного проекта - поддержка устойчивой способности правительства Украины проводить административную деятельность и предоставлять услуги для выполнения основных государственных функций на национальном и региональном уровнях.

Напомним, по данным НБУ, в августе объемы помощи Украине значительно увеличились (до 4,7 млрд долларов) за счет гранта от США на сумму 3 млрд долларов. По состоянию на 6 сентября августа объемы международной финансовой поддержки превысили 17 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины