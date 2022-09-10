Україна отримає пільговий кредит на 530 млн доларів від МБРР: на що підуть кошти

За даними прес-служби, кредит буде надано на пільгових умовах під гарантії Великобританії та Данії. Термін погашення кредиту - 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25% річних (нараховується на невикористану частину позики).

"Кошти буде спрямовано на оплату роботи працівників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо", - йдеться в повідомленні.

Проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" впроваджується з червня 2022 року. Загальний обсяг залучених коштів становить 7,3 млрд доларів. Мета зазначеного проекту - підтримка стійкої спроможності уряду України здійснювати адміністративну діяльність та надавати послуги для виконання основних державних функцій на національному та регіональному рівнях.