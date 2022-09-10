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Украина получит льготный кредит на 530 млн долларов от МБРР: на что пойдут деньги

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Украина, Суббота 10 сентября 2022 14:44
Украина получит льготный кредит на 530 млн долларов от МБРР: на что пойдут деньги Фото: Украина получит кредит на 530 млн долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о привлечении дополнительного финансирования в размере 530 млн долларов в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минифину.

По данным пресс-службы, кредит будет предоставлен на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании. Срок погашения кредита-19 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка - 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть займа).

"Средства будут направлены на оплату труда работников бюджетной сферы, обеспечения пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПО, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий и тому подобное", - говорится в сообщении.

Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" внедряется с июня 2022 года. Общий объем привлеченных средств составляет 7,3 млрд долларов. Цель данного проекта - поддержка устойчивой способности правительства Украины проводить административную деятельность и предоставлять услуги для выполнения основных государственных функций на национальном и региональном уровнях.

Напомним, по данным НБУ, в августе объемы помощи Украине значительно увеличились (до 4,7 млрд долларов) за счет гранта от США на сумму 3 млрд долларов. По состоянию на 6 сентября августа объемы международной финансовой поддержки превысили 17 млрд долларов.

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Кабинет Министров Украины
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