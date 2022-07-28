UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит от Латвии новый транш военной помощи

Фото: ранее Латвия уже поставляла Украине ЗРК "Stinger" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 28 июля правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны об оказании дополнительной военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Артиса Пабрикса.

"Кабмин поддержал сегодня утром предложение Минобороны оказать дополнительную военную поддержку Украине", - написал он.

Как пишет Delfi, решение по этому вопросу принималось на внеочередном заседании Кабинета министров в закрытом формате.

При этом, в министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет оказана Украине.

В целом, по данным издания, Латвия оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы "Stinger".

Ранее Латвия призвала усилить военную поддержку Украины и предоставить больше современного вооружения. В частности, речь идет о ракетных системах HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияВойна в Украине