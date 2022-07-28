Україна отримає від Латвії новий транш військової допомоги

"Уряд підтримав сьогодні вранці пропозицію Міноборони надати додаткову військову підтримку Україні", - написав він.

Як пише Delfi, рішення щодо цього питання приймалося на позачерговому засіданні Кабінету міністрів у закритому форматі.

При цьому в міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано Україні.

Загалом, за даними видання, Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси "Stinger".