RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає від Латвії новий транш військової допомоги

Фото: раніше Латвія вже постачала Україні ЗРК "Stinger" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у четвер, 28 липня, уряд Латвії підтримав пропозицію Міністерства оборони про надання додаткової військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Артіса Пабрікса.

"Уряд підтримав сьогодні вранці пропозицію Міноборони надати додаткову військову підтримку Україні", - написав він.

Як пише Delfi, рішення щодо цього питання приймалося на позачерговому засіданні Кабінету міністрів у закритому форматі.

При цьому в міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано Україні.

Загалом, за даними видання, Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси "Stinger".

Раніше Латвія закликала посилити військову підтримку України і надати більше сучасного озброєння. Зокрема, мова йде про ракетні системи HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛатвіяВійна в Україні