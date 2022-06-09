Украина не получит от Германии обещанные РСЗО до зимы, - Zeit

Аналогичная ситуация сложилась и с кольцевым обменом с Грецией, в рамках которого страна должна получить 50 боевых машин пехоты Marder из Германи.

Первоначально Греция должна была поставить советские модели в Украину. Однако они в основном размещены на греческих островах и, вероятно, не будут выведены, пока все подразделения Marder не будут доставлены готовыми к развертыванию. Поставки также ожидаются не раньше осени или зимы.

Более того, объявление об обмене стало неожиданностью для производителя, компании Rheinmetall, которая хотела продать Marder напрямую Украине.

По всей видимости, есть трудности и с реактивной системой залпового огня Mars II. Четыре системы должны были быть поставлены - но из 40 немецких установок в рабочем состоянии находится менее половины.

При этом в настоящее время они не могут стрелять боеприпасами из США или Великобритании, а необходимое обновление программного обеспечения также может занять несколько месяцев.