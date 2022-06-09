Україна не отримає від Німеччини обіцяні РСЗВ до зими, - Zeit

Аналогічна ситуація склалася і з кільцевим обміном з Грецією, в рамках якого країна повинна отримати 50 бойових машин піхоти Marder з Германі.

Спочатку Греція повинна була поставити радянські моделі в Україну. Однак вони в основному розміщені на грецьких островах і, ймовірно, не будуть виведені, поки всі підрозділи Marder не будуть доставлені готовими до розгортання. Поставки також очікуються не раніше осені або зими.

Більш того, оголошення про обмін стало несподіванкою для виробника, компанії Rheinmetall, яка хотіла продати Marder безпосередньо Україні.

По всій видимості, є труднощі і з реактивною системою залпового вогню Mars II. Чотири системи повинні були бути поставлені-але з 40 німецьких установок в робочому стані знаходиться менше половини.

При цьому в даний час вони не можуть стріляти боєприпасами з США або Великобританії, а необхідне оновлення програмного забезпечення також може зайняти кілька місяців.