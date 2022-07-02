Когда Украина получит от Франции гаубицы Caesar: ответ посла

Франция передаст Украине самоходные артиллерийские установки Caesar. Обещанная техника прибудет в Украину в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины во Франции Вадима Омельченко в эфире телемарафона.
Дипломат заявил, что Франция помогает Украине с самого начала российского вторжения. Однако Париж просит не разглашать детали из соображений безопасности.
"Помощь придет в ближайшие недели. Некоторые вещи, которые были заявлены, уже в Украине, и в ближайшие недели остальные тоже будут на территории Украины. Даты я вам сказать не могу", - заявил Омельченко.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Киев анонсировал передачу Украине шести гаубиц Caesar.
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