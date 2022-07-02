Коли Україна отримає від Франції гаубиці Caesar: відповідь посла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у Франції Вадима Омельченка в ефірі телемарафону.

Дипломат заявив, що Франція допомагає Україні з самого початку російського вторгнення. Проте Париж просить не розголошувати деталі з міркувань безпеки.

"Допомога прийде найближчими тижнями. Деякі речі, які були заявлені, вже в Україні, і найближчими тижнями решта теж буде на території України. Дати я вам сказати не можу", - заявив Омельченко.