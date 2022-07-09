Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи: на что пойдут деньги

"Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - написал он

По его словам, это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины.

Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.