Украина получит еще 1,7 млрд долларов безвозвратной помощи: на что пойдут деньги

Украина получит 1,7 млрд долларов гранта от Целевого фонда одного донора, созданного МБРР, Международной ассоциацией развития и USAID. Проект соответствующего соглашения одобрен на заседании правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", - написал он
По его словам, это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины.
Шмыгаль сообщил, что средства будут направлены для покрытия расходов государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
Напомним, Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. В частности, в июне 967,4 млн долларов поступили от Всемирного банка, 779,0 млн долларов - от правительства Канады, 479,4 млн долларов - от Агентства по международному сотрудничеству Японии.
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