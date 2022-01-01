Украина получит дополнительную помощь от США, - Маркарова

По ее словам, есть вторая часть помощи.

"И это как раз эта помощь, по которой мы получаем тренинги общие, вооружение, "Джавелины"... Что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень того защитного оружия, которое мы можем получить", - сказала Маркарова.

Также она отметила, что еще одной частью взаимодействия США и Украины является активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии "Укроборонпрома", Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны, и где мы можем делать совместные проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны", - добавила Маркарова.