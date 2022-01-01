Україна отримає додаткову допомогу від США, - Маркарова

За її словами, є друга частина допомоги.

"І це якраз ця допомога, по якій ми отримуємо тренінги спільні, озброєння, "Джавеліни"… Щось таке, про що не можна говорити. Але ми будемо дуже намагатися, щоб розширювався перелік тієї захисної зброї, яку ми можемо отримати", - сказала Маркарова.

Також вона зазначила, що ще однією частиною взаємодії США і України є активізація у сфері військово-технічного співробітництва.

"Це співпраця по лінії "Укроборонпрому", Міністерства промисловості, там, де ми співпрацюємо з компаніями сектору оборони, і де ми можемо робити спільні проєкти, купувати деякі речі, які нам потрібні", - додала Маркарова.